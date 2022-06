Alles begann 1912 in einem Gewächshaus mit der Erfindung des Zugschalters mit 1/8-Drehung. Tief verwurzelt in seiner Heimat und mit dem Pioniergeist von damals steht das Unternehmen JUNG heute mit rund 1400 Mitarbeitern und 19 Tochtergesellschaften weltweit für pures Design und zukunftsorientierte Lösungen: Licht, Beschattung, Klima, Energie, Sicherheit, Türkommunikation und Multimedia–die Funktionsvielfalt der JUNG Systeme deckt alle Bereiche einer modernen Elektroinstallation ab. JUNG Produkte sind „Made in Germany“ und stets gefertigt mit Präzision und vertrauter Qualität – mit klarem Bekenntnis zu den Unternehmensstandorten Schalksmühle und Lünen. Hier gewann JUNG besondere Erfahrung sowohl in der Fertigung von zukunftsfähiger Smart-Home-Technik als auch in der Metallverarbeitung. Immer dabei im Blick: Die hohe Verantwortung gegenüber der Umwelt.