Ihr Fachmann für Holztreppenbau in Oberbayern

Wir fertigen Holztreppen nach Maß - ganz individuell auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden abgestimmt. In Absprache mit Ihnen übernehmen wir die Planung, Fertigung und Montage Ihrer Treppe.

Besuchen Sie unsere Homepage:

http://www.friedrich-treppenbau.de/

und werfen Sie einen Blick in unsere Bildergalerie und überzeugen Sie sich anhand der Bilder selbst von unserer Arbeit. Zudem können Sie uns natürlich gerne in unserer Treppenausstellung in Prien/Siggenham besuchen. Machen Sie hierfür einfach einen Termin mit uns aus. Wir nehmen uns Zeit für Sie und beraten Sie ausführlich rund um das Thema Treppe.

Meisterbetrieb für Holztreppen

Wir sind ein handwerklicher Meisterbetrieb, der sich besonders auf Holztreppenbau spezialisiert hat. Wir bieten Ihnen Holztreppen zu günstigen Preisen, aber selbstverständlich auch ausgefallene Designertreppen, an.

Bei uns wird jede Treppe mit viel Sorgfalt und Hingabe gefertigt. Überzeugen Sie sich selbst von unserer ausgezeichneten Arbeit im Bereich Holztreppenbau.

Ihr Team der Josef Friedrich GmbH