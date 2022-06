Seit 1891 ist die Zimmerei Ganter ein erfolgreiches Familienunternehmen und Seine Chronik ein guter Teil Geschichte des Zimmererhandwerks im Hochschwarzwald.

Zahllose Schwarzwaldhöfe, Wohnhäuser und Hotels in und um Hinterzarten, viele von ihnen weithin bekannt, zeugen bis heute von dieser großen Holzbautradition. Durch stetige Modernisierung und Investitionen in die Fertigungsanlagen, im Hinterzartener Stammhaus, sowie in das 1994 erbaute Abbundzentrum Breitnau, erschließen wir heute die Zukunft des natürlichen und kostengünstigen Bauens und Lebens mit Holz mit unserer ganzen Erfahrung und Kompetenz aus über 120 Jahren.