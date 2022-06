Wir gestalten Räume

Die Zusammenarbeit mit der Bauherrenschaft hat für uns eine verbindliche Richtschnur. Wir verstehen unsere Leistungen (Entwurf, Planung und Ausführung) als Dienstleistung.

Der Auftraggeber gibt uns in allen Gestaltungsfragen Rahmenbedingungen vor, die für uns zugleich Impulse sind, mit denen der Entwurfsprozess lebendig wird und ein unverwechselbares Design entsteht. Wir diskutieren mit, um das Spannungsfeld zwischen Technik, Konstruktion, Ästhetik, Alltagskultur und Dienst am Menschen aufzuzeigen. Neben der ständigen Kostenkontrolle in der Bauphase erfolgt auch eine Qualitätskontrolle. Grundlage dazu ist eine qualifizierte Einzelausschreibung mit entsprechender Vertragsgestaltung. Bauherrenzufriedenheit ist die Anerkennung für unsere Arbeit und zugleich die Basis für unsere Zukunft.