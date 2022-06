Wir bearbeiten mit Vergnügen und handwerklicher Exellenz außergewöhnlicher Herausforderungen.

Aus dem Holz des seltenen Gebirgsbaumes Arve fertigen wir natürlich auch eine Inneneinrichtung in handwerklicher Exzellenz, verlässlicher Qualität und mit maßgerechter Präzision. Individuelle Einrichtungen leben allerdings von der faszinierenden Spannung aus den Variationen der verschiedensten Materialien. Von diesen sind in unserem weitläufigen Studio mehr als genug zu sehen und anzufassen. Ein ganzer Wald aus klassischen und fremdländischen Hölzern, so afrikanischer Nussbaum, indischer Apfelbaum, aber auch Tigerwood, Antikholz, Würgefeigen und Bambusrohre, dazu ausdrucksstarke Vliese aus der Rinde des ostafrikanischen Feigenbaumes Mutuba beleben unsere Ausstellungsräume. Darüber hinaus auch ungewohntes, wie Chilischoten in Acryl gegossen, ein "Naturalienkabinett" aus Steinen und Metallen, als geschmiedete Gitter oder zerrieben und verflüssigt auf Oberflächen gestrichen.