Hackenbroich Architekten wurde 1997 in Berlin gegründet und ist ein Büro für Architektur und Städtebau. Das Ziel von Hackenbroich Architekten ist es, Architektur für die Stadt wirksam zu machen und die Stadt in die Architektur zu bringen. Aus dieser wechselseitigen Beziehung von Stadt und Architektur heraus hat das Umfeld eine besondere Bedeutung für die Arbeiten des Büros. Hackenbroich Architekten setzen die Architektur in eine bedeutungsvolle Beziehung zum Umfeld und führen ausgewählte Bestandteile des Umfelds in das Projekt hinein. Es entstehen authentische Gebäude, welche mit ihrem Ort in einer nachhaltigen Beziehung stehen.

Die Projekte von Hackenbroich Architekten wurden weltweit publiziert und erhielten nationale und internationale Preise, darunter den World Architecture Community Award 2008 und 2009. Darüber hinaus waren Hackenbroich Architekten Finalisten im European Prize for Urban Public Space 2008 und 2012.