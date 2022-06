KASEL Innenarchitekten Leipzig realisieren Architektur- und Interior-Projekte mit Leidenschaft, professionell, flexibel und mit hohem gestalterischem Anspruch, um individuelle Wünsche zu erfüllen. Mit Knowhow, bereits langjähriger Erfahrung und einem erprobten Netzwerk aus qualifizierten Fachplanern und Firmen sind wir ständig gemeinsam auf der Suche nach innovativen Ideen, finden besondere Anregungen und Inspirationen überall im Alltag, in der Natur, Technik und Kultur. Wir planen und verwirklichen besondere und charakterstarke Gestaltungskonzepte im engen Dialog mit dem Bauherrn, um dessen Intension und Vorstellung zu verstehen, um dann sensibel auf dieser Basis Gestaltungsvarianten zu entwickeln. Die Konzepte werden dem Budget entsprechend, mit großer Sorgfalt ausgearbeitet und abgewogen. In

diesem Zusammenhang werden neben wichtigen, funktionalen und technischen Dingen in gleicher Weise besondere Farben mit hochwertigen und ausgefallenen

Materialien in Varianten vorausgewählt, bemustert und mit dem Bauherrn festgelegt. So entstehen geschmackvolle Lebens- und Arbeitsräume. Für Möbel, Ausstattungen und Accessoires können wir auch breitgefächert edle Marken in unserer Gestaltungskombinationen einplanen. Wir entwerfen Konzepte für unsere privaten und gewerblichen Bauherren und setzen diese zielgenau um. Zusätzlich zur Planung und Betreuung von Bauaufgaben der Leistungsphasen 1-8 bieten wir auch das Erstellen von 3D Renderings, Visualisierungen, 3D- Durchgänge, Studien, Entwurfsvorschläge in Form von Moodboards, sowie eine intensive und umfangreiche Farb- und Materialberatung an. Für die bestmöglichste Umsetzung unserer Interior Konzepte übernehmen wir die

Auswahl und Beschaffung von Möbeln, Leuchten, Kunst und Accessoires. Neben dem Neubau und der Umgestaltung von Wohn- und Büroräumen bearbeiten wir gewerbliche Projekte im Hotel-, Gastronomie- und Wellnessbereich, Büroetagen, Shops und Arztpraxen.