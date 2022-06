Identität + Nachhaltigkeit = Architektur





Peter Ruge Architekten ist ein lokal und international tätiges Planungsbüro aus Berlin.

Unsere Mission ist einfach: Nachhaltige Architektur der Zukunft zu entwickeln und zu bauen. Auf der Agenda des Teams zusammen mit drei Partner_innen Peter Ruge, Kayoko Uchiyama und Matthias Matschewski stehen Neubauten, Optimierung von Bestandsimmobilien und Stadtplanungsentwürfe.





Die Projekte sind ganzheitlich, d.h. an Klima, Kultur und Bedürfnisse der Nutzer_innen angepasst, vielfach ausgezeichnet und zertifiziert. Unsere detaillierte Kenntnisse nachhaltiger Entwurfsprozesse unterstützen die Entscheidungen unserer Auftraggeber_innen.





In der Lehre teilt Prof. Ruge unser Wissen mit einer globalen Design-Community am DIA, Hochschule Anhalt, Dessau, an der Shenyang Jianzhu Universität in China und an der Kyoto Seika Universität in Japan.