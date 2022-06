Klebeheld.de ist eine Wandtattoo Shop der design:project media GmbH in Illingen. Als Hersteller fertigen und vermarkten wir originelle Wandtattoos die in einer modernen Wohnraumgestaltung nicht mehr fehlen dürfen. Hierbei handelt es sich um selbstklebende Wandfolien die es in 30 verschiedenen Farben gibt. Sie lassen Sie auf vielen Wandflächen anbringen und können problemlos wieder entfernen werden.

Unsere Designer arbeiten ständig daran unser Wandtattoo Sortiment weiter auszubauen. Das Produktsortiment erstreckt sich von Wandtattoo Bäumen, über Pflanzen bis hin zu Zitaten und Wandsprüchen. Selbst Bordüren und Fotorahmen zum aufkleben finden Sie bei Klebeheld. Mit den bunten Wandtattoos lassen sich alle Wohnbereich exzellent dekorieren. Ob als Begrüßung im Flur oder als Sprichwort im Wohnzimmer, ein Wandtattoo von Klebeheld.de macht Wohnraum natürlich schön.

Machen auch Sie mit Klebeheld Ihre Wände lebendig!