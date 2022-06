Willkommen hier auf meinem Profil. Was ist ein Pflanzdesigner werden Sie sich bestimmt in diesem Augenblick fragen. Nun, ich finde für Sie die Pflanzen, die für ihren Garten am besten geeignet sind. Und füge diese zu harmonischen Bildern zusammen. Ich liebe üppig bepflanzte Gärten im Stil alter Bauerngärten und Staudenbeete, die an Wiesen erinnern.

Besonderen Schwerpunt lege ich dabei darauf, dass sich die Pflanzen am Standort wohlfühlen, sehr gut wachsen und dem Garten zu einem perfekten Ganzen werden lassen. Stauden und Gräser sind dabei die Hauptdarsteller meiner Arbeit.

Natürlich ist nur schön keine Option für einen perfekten bepflanzten Garten. Hinweise zur optimalen Pflege gehören selbstverständlich zur Arbeit eines Pflanzdesigners dazu. Ich arbeite freiberuflich für Gartenbesitzer, Grundstückseigentümer, Garten – Landschaftsbaufirmen und für Architekten.

Und da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, würde ich mich freuen, wenn Sie sich durch meine Projekte „arbeiten“ und das eine oder andere Bild zu Ihrem Ideenbuch hinzufügen.

Ich schreibe auf der Seite GartenKollektiv über Gärten und Pflanzen und bin auch auf Facebook zu finden.

Mit besten Grüßen, Lars Schönberg