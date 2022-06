WARCO-Platten fallen aus dem Rahmen. Nicht nur was Design und Eigenschaften der Bodenbeläge angeht, sondern auch in puncto Unternehmenskultur. So ist WARCO Bodenbeläge der renommierte, deutsche Designer und Hersteller von elastischen Bodenbelägen aus pu-gebundenem Gummigranulat, bei dem gewerbliche und private Kunden aus ganz Europa direkt im online-shop einkaufen können.

Das Angebot von WARCO Bodenbeläge umfasst

- Fallschutzplatten für die Absicherung von privaten und öffentlichen Spielplätzen nach EN1177,

- Sportböden für Kleinspielfelder oder Ballspielplätze unter freiem Himmel,

- Gymnastikboden für CrossFit, Gewichtheben, work out, Kampfsport oder Fitness,

- hochwertige Terrassenplatten und Balkonbeläge für kleine und große Flächen,

- elastisches Verbundpflaster zum Einbau in Fußgängerzonen, Führanlagen oder Golfclubs,

- Stallmatten zur pferdefreundlichen Gestaltung von Pferdebox und Offenstall.

Allen Bodenbelägen gemeinsam ist die einmalige Kombination besonders günstiger Eigenschaften. Die Platten von WARCO sind elastisch, aber trittfest. Sie bieten Fallschutz und isolieren gegen Wärme, Kälte, Trittschall und Luftschall. Sie sind langlebig, wetterfest, frostsicher und uv-beständig (EPDM). Sie lassen sich auf jedem tragfähigen Untergrund ganz einfach und ohne Verklebung einbauen, bei Bedarf wieder ausbauen und an anderer (oder gleicher) Stelle neu verlegen. Die günstigen WARCO-Platten sind ein besonders vielseitiger, sinnvoller, praktischer und schicker Bodenbelag.