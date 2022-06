Unsere Schreinerei wurde bereits 1911 gegründet.

Im Jahr 1971 übernahm Hans-Georg Grohskurth die Betriebsführung. Seit 1984 sind wir Treppenmeister"-Partner und 1997 wurde die neue Treppenausstellung eröffnet. 2002 wurde die Produktion modernisiert, eine neue Absaugungsanlage und eine Hängebahn installiert, zusätzlich wurde das Gebäude um eine Lagerhalle erweitert. Am 1. Januar 1999 wurde der Betrieb in eine GmbH umgewandelt. Geschäftsführender Gesellschafter ist Sohn Tobias Grohskurth. Somit befindet sich die Schreinerei in der vierten Generation. 1987 und 2010 wurde die Firma Grohskurth bereits schon zweimal zum Treppenmeister des Jahres gewählt, dies ist unter der Vielzahl der Partner in Europa eine ganz besondere Auszeichnung.