Die Firma Kanton Treppen steht für Qualität und Innovation im Treppenbau in Südtirol. Unser Team arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Treppen für Innen- und Außenbereich und baut auf Erfahrung und Kompetenz. Wir arbeiten stetig an neuen Treppendesigns und informieren uns durch Schulungen über immer neuere innovative Produktionsmöglichkeiten. Wir fertigen unsere Treppen aus dem edelsten Werkstoff den die Natur uns bietet, denn der Aspekt Nachhaltigkeit ist für uns von großer Bedeutung. Deshalb verwenden wir ausschließlich Hölzer aus nachwachsenden Beständen, schonend getrocknet und sorgfältig verarbeitet. Mit einer Kanton Treppe aus Südtirol entscheiden Sie sich für ein innovatives Wohnobjekt mit höchstem Standard in Sicherheit, Dauerhaftigkeit und Qualität. Belastbar, widerstandsfähig und garantiert langlebig. Durch unseren Partner Treppenmeister (einzige Lizenz in Italien) verfügen alle unsere Massivholztreppen Zertifikate und Garantien für Statik und Sicherheit.