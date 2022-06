Ingo Maurer entwirft seit Mitte der 1960er Jahre ungewöhnliche Lampen, Lichtsysteme und Objekte, die er als Unternehmer in der eigenen Firma herstellt und weltweit vertreibt. Deswegen können wir eigene Ideen ohne Kompromisse umsetzen.

Seit Jahrzehnten arbeitet Ingo Maurer mit seinem Team - wie er seine Mitarbeiter nennt - das über die Jahre auf über 60 Personen angewachsen ist. Die Adresse in München-Schwabing ist seit 1970 gleich geblieben, allerdings wurden für Produktion und Versand neue Räume am Münchner Stadtrand gefunden, nachdem der Hinterhof in der Kaiserstraße 47 um 2005 doch sehr eng geworden war. Dadurch entstand Platz für einen großen Showroom – den zweiten nach New York, und einzigen in Europa. Er ist schön, macht aber viel Arbeit.

Aus der Gestaltung von Lampen und Lichtsystemen, Ausstellungen und Messeständen entstand der Projektbereich. Wir bekamen immer mehr Anfragen für Projekte: Lichtplanung und innenarchitektonische Arbeiten. Die Projekte sind jetzt ein wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeit, die Ingo Maurer erlauben einerseits seine Ideen zu realisieren und andererseits für die Auftraggeber oder die späteren Nutzer fantastische, angenehme und anregende Räumlichkeiten zu erschaffen.