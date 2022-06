Eigentlich sind wir eine ganz normale Tischlerei wie vor hundert Jahren, die Ihre Dorfkundschaft mit Möbeln belieferte. Der Unterschied stellt sich lediglich im Dorf da. Durch das Internet ist das Dorf größer geworden, viel größer.

Durch die modernen Kommunikationsmöglichkeiten wie Skype, facetime und Konsorten verliert das Netz an Anonymität und wir können mit Kunden aus aller Welt z.B. die Yin Yang Bankbesprechen, wie der alte Dorftischler mit seinem Kunden am Werkstattfenster. Früher wusste man durch das Dorfgespräch vom Tischlermeister, heute ist es der Blog, die Seite, das Netzgespräch, welches Vernetzungen schafft. Durch diese Vernetzungen werden wir glücklicherweise immer wieder mit neuen Gestaltungs- Herausforderungen konfrontiert und erfinden mit dem Kunden neue Möbel. Im laufe der letzten Jahre sind viele dieser Erfindungen realisiert worden und dienten mit Einverständnis des Kunden als Prototyp für die Manufactur. Die Seite andreasjanson.com zeigt diese dynamische und produktive Zusammenarbeit mit dem Kunden und ist dadurch eine wachsende Plattform, die Holzdesign mit viel individuellem Inhalt zeigen will. Unser Tischlermeister vom Dorf war wahrscheinlich auf der Walz und lernte in dieser Zeit Gleichgesinnte kennen, arbeitete mit und lernte von ihnen. Uns geht es nicht anders. Wir sind auf unserer digitalen Walz anderen Handwerkern begegnet, mit denen wir arbeiten und lernen. Durch das Designjournal auf der Seite ist der user mit auf der Walz und kann Weggefährten von uns kennen lernen, begleiten und Ihre Produkte erwerben. Im Bautagebuch kann der user oder Kunde unmittelbare Einblicke der aktuellen Abläufe in der Werkstatt oder der Planung erleben. Das war bei unserem Dorftischler und seinem verstaubten Werkstattfenster sicherlich ähnlich, genauso wie die Individualität der Aufträge. Zwar bieten wir Standardgrößen an, jedoch sind oftmals die Bestellungen mit individuellen Maßen gewünscht, dem wir bislang Rechnung tragen. andreasjanson.com will als Internetplattform für individuelles und schlaues Möbeldesign eine Alternative zum Standard bieten. „Schlichtes und nachhaltiges Design aus Holz“ vom Kunden beeinflussbar, direkt von der produzierenden Hobelbank erhältlich, so soll es sein. Zeitlosigkeit und Langlebigkeit sind die Filter, und die Kommunikation mit unseren Kunden ist und wird das Produkt. Wie früher… Eine letzte Gemeinsamkeit teilen wir sicherlich auch mit dem alten Tischler. Ist das Tageswerk vollbracht, sitzen wir zufrieden vor der Werkstatt und trinken ein kaltes Bier. Wir hoffen, dass Sie beim Betrachten unserer Freunde Einblicke in ein uraltes Handwerk, das Tischlerhandwerk, gewinnen konnten. Für uns gibt es nichts Schöneres als zu denken, zu zeichnen und zu bauen. Möbel sind wie Freunde und so gehen wir in unserer Produktion mit den uns anvertrauten Aufgaben um: Freunde werden selbstverständlich gut behandelt!