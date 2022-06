Als Treppenbau-Spezialist fertigen wir in eigener Produktion in Dissen pro Jahr ca. 400 handgefertigte Treppen.Vor über 140 Jahren gegründet, hat unser Familienunternehmen belebte Zeiten hinter sich. Dabei sind wir stetig gewachsen, weil wir immer hohen Wert auf höchste Produktionsstandarts, faire Preise und fachkundigen Service gelegt haben.Sämtliche Treppen von Unnerstall entstanden in langer Forschungsarbeit und werden stetig getestet und geprüft.In unseren großen Ausstellungsräumen in Dissen, Reken und Warendorf können Sie eine Vielzahl unserer Treppenmodelle besichtigen und sich kompetent beraten lassen.