Rohstoff Design – das sind Felix Herberhold, gelernter Schreiner, und Ulrich Fahr, Diplom Designer. Wir haben die Firma Rohstoff Design 2010 in Bottrop gegründet. In unserer Werkstatt in Bottrop widmen wir uns mit Leidenschaft allen Aspekten des zeitgenössischen Möbeldesigns. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Entwurf, der Planung und der Realisierung von Möbeln, Innenausbauten und Shopkonzepten. Daneben entwickeln wir Serienmöbel für unser Produktportfolio. Bei unserer Arbeit haben wir die Bedürfnisse unserer Kunden fest im Blick. Ihre Lebensumstände und Vorstellungen sind für uns die Basis für hochwertige und langlebige Designobjekte.