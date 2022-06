Das Unternehmen wurde vor über 10 Jahren gegründet. Während zu Beginn in der Tischlerei Nils Grimm die Fertigung von hochwertigen Wohnmöbeln den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ausmachte, sind es inzwischen Beratung, Planung und kompletter Innenausbau bis hin zum Verlegen von hochwertigem Parkett. NILS GRIMM – WERKSTATT FÜR FEINE RÄUME bietet Beratung, Planung und Fertigung aus einer Hand und steht dabei in engem Kontext mit modernem Design. Gerade im Möbelbau und in der Gesamtgestaltung von Interieur wird die Designauffassung von Nils Grimm am deutlichsten.