Impressum

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Preise: Alle veröffentlichten Preise sind unverbindlich, Berichtigungen von Irrtümern/Druckfehlern bleiben vorbehalten. Minimale Farbabweichungen von den Fotos im Webshop sind technisch bedingt durch unterschiedliche Bildschirmdarstellungen möglich und stellen keinen Grund für Beanstandung dar. Datenschutz: Der Verkäufer sichert zu, die persönlichen Daten des Käufers ausschließlich für die Kaufabwicklung zu nutzen

Widerrufsbelehrung

Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 7 Werktagen (Konsumenten aus Deutschland innerhalb von 1 Monat) widerrufen. Der Samstag gilt nicht als Werktag. Die Widerrufsfrist beginnt am Tag nach Erhalt der Ware. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder Artikels. Der Widerruf ist zu richten an: Alfred Pröll Kleinstroheim 36 4074 Stroheim Österreich Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Der Artikel muss im Falle des Widerrufs dem Verkäufer in ordnungsgemäßem Zustand zurückgeschickt werden, der nach wie vor den Verkauf als Neuware ermöglicht. Der Käufer hat das Recht, den Artikel so zu prüfen, wie ihm eine Prüfung auch in einem Ladengeschäft möglich wäre. Sollte der Artikel in verschlechtertem Zustand retourniert werden, behält sich der Verkäufer vor, die Wertminderung vom rückzuerstattenden Kaufpreis abzuziehen. Vom Widerrufsrecht ausgenommen sind Artikel, die speziell für den Kunden nach seinen Wünschen angefertigt wurden. Gewährleistung: Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Neuware von 24 Monaten. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Ware. Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, auf unsachgemäßen Gebrauch und auf mangelnde oder falsche Pflege zurückzuführen sind. Sollte ein Transportschaden vorliegen, ist dieser bei der Post bzw deren Vertragspartnern bzw,.Paketdienste zu reklamieren.

Bezahlung und Versand

Versandkosten: Zusätzlich zum Verkaufspreis hat der Käufer die Versandkosten zu tragen. Diese Kosten sind bei jedem Artikel extra ausgewiesen und gelten für Einzelkauf. Bei Kauf mehrerer Artikel wird im Rahmen der Kaufabwicklung die günstigste Versandmethode gewählt und die Kosten dafür dem Käufer vor dem Kauf bekannt gegeben. Die als "international" angegebenen Versandkosten gelten für EU-Länder, für Käufer aus anderen Ländern können höhere Versandkosten anfallen, die vor dem Kauf erfragt werden können. Für eventuell anfallende Zölle und sonstige Nebenkosten im Land des Käufers (bei Käufern außerhalb der EU) ist einzig und allein der Käufer selbst verantwortlich. Versandmethoden: Kleine Artikel - soweit sie in ein A4-Kuvert passen - werden als Brief verschickt. Bei größeren Artikeln erfolgt der Versand in der Regel als Postpaket/Paketdienst. Bei sperrigen Möbelstücken ist grundsätzlich nur Selbstabholung möglich.Ansonsten bitte um Anfrage(Spedition)ect. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit der Zustellung meinerseits nach Absprache gegen Aufzahlung. Zahlung: Der Käufer verpflichtet sich durch Abschluss des Kaufvertrages zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises zuzüglich der beim Kauf festgelegten Versandkosten. Die Bezahlung hat innerhalb von 7 Tagen ab Kauf ohne Abzug und spesenfrei zu erfolgen. Zahlungsmethoden: Banküberweisung in EURO - die Bankdaten werden im Zuge der Kaufabwicklung bekannt gegeben. Zusätzliche biete ich Barzahlung an. Lieferung: Die Lieferung erfolgt grundsätzlich 1-2Werktage nach Zahlungseingang. Selbstabholung der Ware gegen Barzahlung ist möglich. Versandkosten für Rücksendungen müssen vom Käufer getragen werden. Unfreie Sendungen werden NICHT angenommen! Kosten für die Rücksendung übernimmt der Verkäufer nur dann, wenn die gelieferte Ware nicht der bestellten Ware entspricht.