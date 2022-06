Im Jahre 1934 gründete unser Grossvater, Anton Beeler, eine Bau- und Möbelschreinerei. 1970 übernahm sein Sohn, Josef Beeler den florierenden Handwerksbetrieb. Er erkannte schon früh, dass auch eine Schreinerei mit dem Wandel der Zeit gehen muss und den Maschinenpark laufend erneuert und auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Leider durfte dies unser Vater nicht lange miterleben, da er bereits 1974 in den Bergen tödlich verunfallte.

Von da führte unsere Mutter Maria das Unternehmen mit Schreinermeistern weiter. Ab 1985 konnten wir unserer Mutter tatkräftig zur Seite stehen. Im gleichen Jahr folgte der Anbau an die bestehende Schreinerei. Doch schon bald platzte der Betrieb wieder aus allen Nähten, und auf Januar 1997 konnten wir in die ehemaligen Räumlichkeiten der Holzwerk Gotthard AG einziehen. Durch die grösseren Platzverhältnisse konnten wir auf November 1998 ein computergesteuertes Bohr- und Fräscenter anschaffen. Heute fertigen wir jede Art von Holztreppen an, wie auch Geländer und Stufen zu Betontreppen. Ansonsten erledigen wir alle anfallenden Arbeiten im Bereiche Innenausbau, Renovation sowie Küchen- und Möbelbau. Bei uns können Sie auch unverbindlich im natürlichen Hüsler-Nest probeliegen. Unsere Lehrlinge freuen sich, wenn Sie dazu ein passendes Bettgestell aus Massivholz anfertigen können.