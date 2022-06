Grüezi und Willkommen bei bianchi Holz- und Treppenbau AG

Naturnah bauen mit Holz. Wir begeistern Sie für ein Leben mit Holz. Unsere Faszination für diesen einzigartigen Rohstoff möchten wir mit ihnen teilen! Höchste Qualität in Planung und Ausführung ist für uns selbstverständlich. Als kompetentes Unternehmen im Holzbau und Treppenbau integrieren wir permanent Ergebnisse aus Forschung, Entwicklung und der täglichen Anwendung. Gerne beraten wir Sie kostenlos vor Ort, in unserem Betrieb oder in einer unserer Treppenausstellungen in Landquart oder St.Gallen. Nutzen Sie unsere Erfahrung in Konzeption und Realisierung auch für Ihr Projekt!