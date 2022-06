Seit nun 45 Jahren stellt die Keller Treppenbau AG in der SchweizMassivholztreppen nach Mass her. Das Angebot wird seit Jahren immer wieder erweitert, so dass Sie heute die passende Treppe nicht nur in Holz sondern auch in verschiedenen Materialkombinationen wie Glas und Metall erhalten.

Die Keller Treppenbau AG stellt pro Jahr über 2000 Geschosse Treppen nach Mass her. Für qualitativ hochstehende Produkte garantieren über 70 gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.