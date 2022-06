Wir, die Firma yourelement.de, sind ein junges Start-Up-Unternehmen

aus Niedersachsen. Angefangen hat alles mit einer Idee, die einfach zu gut war, um nicht umgesetzt zu werden. Unsere Leidenschaft zum Element Holz und dem steigenden Trend zur Individualität waren letzten Endes ausschlaggebend für die Gründung unserer Firma im Jahr 2014.

Wir wollten individuelle, innovative Möbel. Wir wollten Möbel, die all das haben, was Massenware ganz oder zumindest teilweise fehlt:

Hochwertige Qualität,

Durchdachte Funktionalität,

Modernes und zugleich zeitloses Design

Einzigartige, noch nie dagewesene Konzepte

Als gelernte Tischler wussten wir, dass diese Kriterien nur eine bestimmte Art von Möbeln erfüllen:

Die Rede ist von Techniker- und Meisterstücken. Doch da diese Art von Möbeln nur für Prüfungszwecke gebaut wird und alle Möbel Unikate sind, war die Umsetzung unserer Idee schier unmöglich. Wie können solche Möbel in Serie produziert werden? Wie kommen wir an die Zeichnungen und Planungen ran, ohne die Ideen anderer zu klauen? Oder sollen wir die Möbel vielleicht einfach kopieren?

Natürlich nicht, denn als gelernte Tischler wissen wir nur zu gut, wie aufwendig der Bau eines solchen Möbelstückes ist. Also setzten wir uns mit verschiedenen Schulen für Holztechnik in Verbindung. In persönlichen Präsentationen in der Schule, bei denen alle Schülerinnen, Schüler und Lehrer anwesend waren, stellten wir unser Konzept vor und stießen schnell auf Begeisterung.

Wir schlossen einen Kooperationsvertrag, von dem alle Beteiligten profitieren sollten.

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, Ihre eigenen Möbelstücke auf dem freien Markt anzubieten und in Serie zu produzierenDie Möbel, die eigentlich nur zu „Übungszwecken“ hergestellt wurden, müssen nicht im Keller verstaubenDas Konzept (Pläne, Zeichnungen) bleibt Eigentum der Schüler/innen, es wird durch sie umgesetzt, die Möbel werden von ihnen produziert. Lediglich der Absatz erfolgt durch yourelementDie Schüler/innen erhalten einen Anteil am GewinnDie Schule kann durch die Verkaufserlöse weitere Projekte fördernDie Kunden erhalten neue, innovative Möbelstücke, die in Qualität und Funktionalität keiner Massenware gleicht Unser derzeitiger Partner ist die „Fachschule Holztechnik & Gestaltung Hildesheim“.

Mit unserem Vorhaben, Techniker- und Meisterstücke herstellen zu lassen und auf dem freien Markt anzubieten, haben wir einen in Deutschland einzigartigen Markt geschaffen. Hinter dem Entwurf und der Ausführung eines jeden Projektes steckt eine umfassende Planung. Jedes Detail, jede Funktion, jede einzelne Schraube oder Verbindung muss durch den Schüler/die Schülerin individuell durchdacht werden. Jedes Techniker- oder Meisterstück ist ein einzigartiges Objekt, hinter dem ein aufwendiger Prozess steckt.