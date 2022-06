EINZIGARTIG SCHÖN

vom Dachbalken aus vergangenen Jahrhunderten zum unikaten Wohntraum. Wir designen und bauen individuelle Wunschmöbel nach Maß und persönlichem Stil. Dazu verwenden wir ausschließlich Holz mit Charakter. Holz, das eine Geschichte zu erzählen hat. Im früheren Leben war es Teil eines Baugerüsts oder eine Scheune. Jetzt entfaltet es in Ihrem Ambiente neuen Glanz. Exzellent verarbeitet und nur für Sie gemacht!

RUNDUM-SERVICE

bis Sie zufrieden sind. Unikat-Mobiliar passt sich Ihrer Wohnung und Ihren Bedürfnissen an und nicht umgekehrt. Wir bauen Möbel fürs Leben: trendig, robust oder einfach nur schön. Unser Team steht Ihnen vom ersten Gespräch bis zum Einbau beratend zur Seite.

Wir freuen uns auf Ihre Wohnideen und erstellen Ihnen gern ein persönliches Angebot.

NACHHALTIGE MÖBEL

in Handarbeit. Handgefertigtes überzeugt durch hohe Wertigkeit, Langlebigkeit und Stabilität.

Bei edictum kommt zusätzlich der Aspekt der Nachhaltigkeit hinzu: Für unsere Unikate wird kein lebender Baum gefällt.

Stattdessen geben wir altem Holz ein neues Leben und neuen Glanz. So profitieren Sie gleich doppelt: Sie erhalten Möbel mit Charakter in Einklang mit der Natur.

GESCHMACKVOLL SINNLICH

Wie es Ihnen gefällt: Unsere Möbel sind Maßanfertigungen in Handarbeit. Das gibt Ihnen viele Freiheiten, die Sie gewöhnlich nicht haben. Zum Beispiel entscheiden Sie selbst, welche Oberflächenbehandlung Sie wünschen: Öl, Wachs, roh, gebürstet oder lackiert.

Ein Bett in Überlänge? Ein Regal, das exakt so hoch und so breit wie Ihre Wand ist? Schiefe Wände, in die kein Schrank von der Stange passt? Wir nehmen genau Maß und bauen Ihr neues Schmuckstück passgenau ein.