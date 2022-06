Werner Sobek steht weltweit für Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Die Firmengruppe hat Niederlassungen in Stuttgart, Dubai, Frankfurt, Istanbul, London, Moskau, New York und Sao Paulo. Die Arbeiten des Büros zeichnen sich durch hochklassige Gestaltung auf der Basis von herausragendem Engineering und ausgeklügelten Konzepten zur Minimierung von Energie- und Materialverbrauch aus. Das 1992 gegründete Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern bearbeitet alle Typen von Bauwerken und Materialien. Besondere Schwerpunkte liegen im Hochbau, in der Fassadenplanung sowie in der Nachhaltigkeitsberatung.

Gründer der Firmengruppe ist Prof. Dr. Dr. e.H. Dr. h.c. Werner Sobek. Er ist Architekt, beratender Ingenieur, Prüfingenieur für Baustatik aller Fachrichtungen und besitzt unterschiedliche Planungslizenzen wie z.B. die Structural Engineering License für den US-Bundesstaat Illinois. Als Nachfolger von Frei Otto und Jörg Schlaich leitet Werner Sobek das Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren an der Universität Stuttgart. Er ist außerdem Mies-van-der-Rohe-Professor am Illinois Institute of Technology in Chicago.