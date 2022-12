CONSCIOUS DESIGN ist ein Berliner Büro für Innenarchitektur und Interior Design, das von der Architektin Nicoletta Zarattini gegründet wurde. Unser Ziel ist es, Sie bei der Planung und Realisierung Ihres Neubaus zu unterstützen sowie Ihnen bei der Renovierung Ihrer Wohnung oder dem Restyling Ihrer Räume zu helfen. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden eine kompetente und umfassende Beratung bei der Material- und Farbwahl und verleihen Ihren vier Wänden Persönlichkeit und Glanz durch dekorative Akzente. Außerdem verstehen wir uns als Ihr fachkundiger Ansprechpartner für Feng Shui in Berlin. Im Mittelpunkt unseres Schaffens steht dabei stets die vollkommene Betrachtung des Wirkungsfeldes und seiner Benutzer. Wir bei CONSCIOUS DESIGN möchten durch die bewusste Kombination aus Schönheit und Funktionalität den perfekten Lebensraum für Sie kreieren und eine erlebbare Steigerung Ihrer Lebensqualität erzielen.

Nicoletta Zarattini – die Frau hinter CONSCIOUS DESIGN

Nicoletta Zarattini, Architektin, Interior Designerin und Gründerin von CONSCIOUS DESIGN, widmet sich sämtlichen Bereichen, welche die Arbeit einer Innenarchitektin ausmachen. Der gebürtigen Italienerin gelingt es dabei mit spielerischer Leichtigkeit, mediterranes Temperament und deutsche Akkuratesse zu einem eklektischen Mix der Ideen und Kulturen zu verbinden. Sie ist außerdem Expertin für Feng Shui und Kreateurin einer unverwechselbaren Wohnungseinrichtung. Zahlreiche Wohnungen, Villen, Restaurants, Cafés, Shops und Praxen tragen bereits ihre Handschrift. Bei CONSCIOUS DESIGN handelt es sich um ein kleines, individuelles Büro mit 15-jähriger Erfahrung im Premium-Segment. Ihren Stil beschreibt Nicoletta Zarattini mit schlichter Eleganz, bei der Farbwelten, Naturmaterialien und ausgesuchte Dekorationselemente bewusst und raffiniert eingesetzt werden.

Wenn auch Sie auf der Suche nach dem gewissen, stilvollen Etwas für Ihr Zuhause sind, steht CONSCIOUS DESIGN Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Nehmen Sie ganz einfach per Mail oder Telefon Kontakt zu uns auf, dann planen wir ein erstes Gespräch oder Vor-Ort-Treffen, bevor wir Ihnen schließlich ein individuelles Angebot erstellen.

Unsere Leistungen bei CONSCIOUS DESIGN

- Beratung vor dem Erwerb einer Immobilie

Sie haben vor, eine Immobilie zu erwerben? Ein solcher Kauf ist immer eine tiefgreifende Entscheidung, bei der wir Sie im Vorfeld gerne unterstützen. Unsere Hilfe schließt die Analyse und Prüfung der Grundrisseinteilung ein, durch welche wir ermitteln, inwieweit Optimierungen nötig und möglich sind. In diesem Zusammenhang erstellen wir Ihnen gerne auch einen maßstabsgetreuen CAD-Plan, der eine optimale Möblierung des jeweiligen Grundrisses erhält – selbstverständlich stets unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche und Vorlieben.

- Innenarchitektur

Wir alle werden von den Räumen, die uns umgeben, geformt und geprägt. Zugleich stellt unser Lebensraum aber auch einen Spiegel unserer selbst dar. Es ist also dementsprechend ratsam, unsere vier Wände, im Privaten genauso wie im Berufsleben, harmonisch und inspirierend zu gestalten. Die Konzepte von CONSCIOUS DESIGN stellen eine ästhetische Balance zwischen Ihnen als Bewohner bzw. Benutzer und Ihrem Umfeld her und fördern diese aktiv. Wichtige Bestandteile dieses Vorgehens sind nachhaltige Materialien, energiespendende Farben und natürliche Elemente. Das Ergebnis: die perfekte Umgebung zum Wohlfühlen und Entspannen. Unsere Planung beinhaltet Grundrisse mit Möblierungsplan, Wandabwicklungen, Badezimmer- und Küchenpläne mit Fliesenspiegel, Zeichnungen von Einbaumöbeln, Moodboards mit Materialvorschlägen, Farbkonzepte und dekorative Belichtungspläne. Bei all unseren Projekten arbeiten wir für Sie nur mit den besten Handwerkern zusammen, die unsere Konzepte akkurat und zuverlässig umsetzen.

- Farbberatung

Farben sind das Salz in der Suppe einer jeden Inneneinrichtung. Vielen unserer Kunden geht es so, dass sie sich an Farben erfreuen, aber oftmals unsicher sind, welche Töne und Nuancen die Passenden für ihre Wohnungseinrichtung sind. Geht es Ihnen auch so? Dann können Sie sich voll und ganz auf uns verlassen, denn wir stehen Ihnen gerne bei dieser Entscheidung zur Seite. Schließlich hat nichts einen so großen Einfluss auf unsere Emotionen wie die Farbe eines Raumes. Sie ist nicht nur ein wichtiges Element im Interior Design, sondern drückt auch Persönlichkeit, Individualität und kulturelle Identität aus. Bei CONSCIOUS DESIGN stellen wir Ihnen nach Ihren Wünschen und Vorstellungen eine passende Farbpalette zusammen und kommen dann zu einer Vorort-Farbberatung zu Ihnen nach Hause. Sie werden überrascht sein, welchen Effekt die Wahl der passenden Farbe auf Ihre Räume hat!

- Interior Restyling

Es müssen nicht immer die ganz großen Veränderungen sein. Bereits durch kleine Eingriffe mittels eines Restylings kann ein vollkommen neues Raumgefühl entstehen. Was das genau bedeutet? Wir modifizieren Ihre Einrichtung durch eine veränderte Anordnung Ihrer Möbel, durch neue Farben, Lichtakzente und vereinzelte neue Einrichtungsgegenstände. Nach einem intensiven Vorgespräch und einer Besichtigung der betreffenden Räume fertigen wir Zeichnungen und Stimmungsbilder für Ihr neues Interior Design an. Unsere Vorschläge werden dabei selbstverständlich auf Ihre individuellen Vorstellungen abgestimmt.

- Feng Shui Beratung

Beim Thema Inneneinrichtung geht es nicht nur um aktuelle Trends, sondern wir beschäftigen uns auch mit der Jahrtausende alten Lehre des Feng Shui und der entsprechenden Wirkung und Optimierung von Räumen. Mittels einer gezielten Komposition von Farben, Formen, Licht, Materialien und Pflanzen eröffnen sich kraftvolle Wirkungsfelder im Raum, welche unmittelbar in Resonanz zu den Bewohnern und Benutzern stehen. Feng Shui ist also ein wichtiger Aspekt einer jeden Wohnungseinrichtung und bewirkt eine positive Veränderung Ihrer Lebensqualität.