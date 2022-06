In unserem online-Shop bieten wir hochwertige Dekorationsstoffe in der Maßkonfektion an. Das gesamte Angebot umfasst alle Artikel für den modernen, hochwertigen Sicht- und Blendschutz und auch Tapeten, Teppiche, Kissen und auch Möbel. Entscheidend für unsere Position im Markt ist die Verknüpfung von Know How, Technik und Trendgespür. Besonderes Highlight ist die Animation der angebotenen Stoffe am Kundenfenster. Das ist eine Technologie, die kein anderer Online-shop anwendet. Außerdem heben wir uns durch unser Angebot ab, denn wir bieten hochwertige Designer- Stoffe im Konfigurator an. Insbesondere ist hier hervorzuheben, dass wir vom englischen Designlabel „Designer Guild“ exklusiv die Lizenz erhalten haben deren Stoffe als konfigurierbares Produkt anzubieten. Damit bieten wir ein weltweit einzigartiges Produkt an.