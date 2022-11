Wir sind ein Designstudio für Interior Design, Messedesign, Home Staging und Interior- und Produktfotografie mit Showroom und Office in der Hamburger Hafencity.

Interior ist unsere Leidenschaft.

Was wir machen, machen wir mit Liebe zum Detail und mit klarer Linie. Und das immer mit individueller Betreuung und Beratung.

Wir bereiten unsere Interiorkonzepte mit 3D-Visualierungen/ Renderings verständlich und greifbar für Sie auf und recherchieren für Sie die besten Preise und Produkte. Gerne übernehmen wir für Sie die komplette Abwicklung aller Themen im Prozess bis hin zur Kauf- und Bestellabwicklung.Unsere Kunden beraten wir optimalerweise schon kaufbegleitend bei der Immobiliensuche und übernehmen auch die Bauherrenvertretung.

Für alle baulichen Maßnahmen der Innenarchitektur greifen wir auf einen festen Pool an Handwerkern zurück, die wir bei Bedarf einsetzen, einbriefen und betreuen.Sie können uns als Einrichtungsberater für alle Phasen der Gestaltung, der Einrichtung einzelner Räume oder Einzelthemen natürlich auch einzeln buchen.





Homestyling:

Die private Wohnung einzurichten ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Mit viel Feingefühl beraten wir Sie und erarbeiten das für Sie persönlich beste und schönste Einrichtungskonzept.Verschiedene Räume und Lebenssituationen erfordern unterschiedliche Wohnkonzepte - wir stimmen fein justiert die Raumgestaltung auf Sie ab. Uns ist wichtig, dass Sie sich zuhause fühlen.

Bürokonzepte:

Wir planen hochwertige Büroeinrichtung, die optimal zum Look and Feel Ihres Unternehmens passt und auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter zugeschnitten ist.Eine gezielte Planung der Büroeinrichtung als auch die Planung des Arbeitsplatzes erhöht deutlich die Produktivität und Effizienz.Ihre Büroeinrichtung und Ihre Büroarbeitsräume sind Ausdruck Ihrer Unternehmenskultur. Büroplanung und Büroraumkonzept sollten zudem unterschiedliche Kulturen, Generationen und Arbeitsstile berücksichtigen und gleichzeitig Teamarbeit im Büro fördern. Unser Ziel ist es Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter mit unserer Arbeit dabei zu unterstützen.

Homestaging:

Leere Räume haben alles etwas gemeinsam: Sie bieten viel Potential und Raum für Ideen. Auch die meisten Ihrer potentiellen Kunden haben eines gemeinsam: Sie sehen einen leeren Raum und haben keine Ideen.Ob privat oder gewerblich: Für Makler und Eigentümer entwickeln wir passgenau ein Home Staging Konzept, das Ihre Immobilie optimiert, den Verkaufspreis steigert und den Abverkauf oder die Vermietung deutlich beschleunigt.Wir betreuen und koordinieren alle Handwerksarbeiten mit unserem eingespielten Team im laufenden Prozess bis hin zur Ausstattung mit Leihmöbel, dem Styling und Shooting für Exposé oder Besichtigungen.

Messedesign:

Wir entwickeln und planen hochwertige Messekonzepte, fein abgestimmt auf Ihre Marke und Ihr Unternehmen.In enger Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Messebaupartnern organisieren und koordinieren wir Ihren Messeauftritt.Wie bei allen unseren Projekten ist eine sensible und individuelle Gestaltung bis ins Detail ein wichtiger Teil unseres Messedesigns. Details geben Ihrem Messestand Charakter und generieren deutlich mehr Aufmerksamkeit.

Fotografie:

Interiorfotografie, Wohnreportage, Still-Life und Produktfotografie: Wir entwickeln unsere Projekte stets als Team: Fotografie, Styling, Setdesign und Interior Design spielen bei uns immer zusammen. So entwickeln wir Konzepte, so kreieren wir unsere individuelle, exklusive Bildsprache.Wir arbeiten für Redaktionen, Agenturen, Makler und Hersteller. Im Studio oder on Location. Studio Uwe Gaertner steht für eine klare, hochwertige und effektvolle Fotografie. Details sind uns wichtig. Wir sind Perfektionisten und verfolgen stets eine klare Gestaltungslinie. Gestaltung bedeutet für uns Haltung. Und vor allem: Wir lieben was wir tun.