Brumberg Leuchten - Licht seit Generationen

Der Name Brumberg Leuchten steht bereits in der fünften Generation für höchste Qualität und Kompetenz in Sachen Licht. Wir sind ein Familienunternehmen, das seine Stellung am Markt durch die Innovationskraft und Flexibilität eines gesunden Mittelständlers stetig weiter ausbaut. Die Basis unseres Erfolgs bilden innovative Lichttechniken, die nur mit den hochwertigsten Materialien kombiniert werden. Durch unser breites Produktspektrum an Leuchten, Designs und passendem Zubehör kann Brumberg als Vollsortimenter auftreten.