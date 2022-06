Leuchten auf hohem lichttechnischem Niveau, Innovation und ein attraktives und modernes Design sind unsere Markenzeichen.

Büros, Verkaufsräume, Schulen, Sportstätten - unser Programm ist breit gefächert, bei uns finden Sie für das gesamte Spektrum die passende Beleuchtung. Über das Standard-Portfolio hinaus, bieten wir große Flexibilität im Bereich der individuellen Lichtlösungen. Die Anforderungen an die Lichtplanung haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Mehr denn je müssen heute Forderungen nach Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erfüllt werden. Unser Anspruch ist, Beleuchtung von hoher Qualität und Wertigkeit zu liefern und die Ideen unserer Partner in „vollkommenes Licht“ umzusetzen.Mit Fantasie und Ideenreichtum schaffen wir Lichtverhältnisse, die sich nicht darauf reduzieren, fehlendes Tageslicht zu ersetzen, sondern in Räumen, in denen sich Menschen dauerhaft aufhalten, angenehme Empfindungen zu erzeugen. Unabhängig von Größe und Bedeutung der einzelnen Projekte, fühlen wir uns jeder Aufgabenstellung gleich verpflichtet und gehen diese mit größtmöglicher Kreativität und Engagement an. Wir freuen uns darauf, Sie mit unseren Ideen zu überzeugen.