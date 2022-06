Seit 1998 arbeitet unser erfahrenes Team aus Ingenieuren in Thüringen, neben den 2003 im Norden Berlins und 2008 in der Bachstadt Köthen errichteten Standorten, nun auch seit den Jahren 2010 und 2011 in den Städten Stuttgart und Dresden.

Wir beschäftigen uns täglich mit allen Themen rund um den Garten, angefangen bei der Gartengestaltung bis hin zum fertigen Traumgarten.





Unser Motto lautet:



„Der Garten, den Sie uns zur Gestaltung anvertrauen, ist Ihr Garten.

Sie sollen sich in Ihrer „grünen Oase“ wohlfühlen, entspannen und den oft hektischen Alltag hinter sich lassen.“