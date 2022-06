Der Traum von einer natürlichen Badeoase im eigenen Garten lässt sich heutzutage unkompliziert und schnell erfüllen: Perfekt aufeinander abgestimmte Fertigkomponenten machen’s möglich. Beim „Balena Pool“ von Teichmeister wurde ein hochwertiges Fertigbecken mit biologischer Wasserreinigung kombiniert. Die Fertig-Filterzone samt dazugehörigen Pumpenschacht sorgt für wortwörtlich puren Badespaß – gereinigt wird hier ausschließlich mit Hilfe von Mutter Natur, ohne Chlor oder Chemikalien. Extras wie Beleuchtung oder Gegenstromanlage unterstreichen die stilvolle Pool-Optik. Weitere Informationen gibt es unter www.teichmeister.de. HLC

Schnell und unkompliziert zur natürlichen Badeoase

In Westeuropa gibt es – laut Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. – rund 2,5 Millionen private Schwimmbadanlagen. Und wer hätte gedacht, dass nach Frankreich und Spanien Deutschland zu den stärksten Märkten in Europa zählt. Schwimmbäder liegen also hierzulande absolut im Trend – Tendenz steigend. Dabei setzen immer mehr Poolbesitzer in puncto Wasserreinigung bewusst auf natürliche Komponenten, ohne chemische Keulen.

War bis dato kristallklares Badevergnügen nur in Verbindung mit individuell gebauten Betonbecken mit Folienauskleidung bekannt, lässt sich heutzutage der Traum von einer natürlichen Badeoase im eigenen Garten ganz unkompliziert und schnell erfüllen: Fertigkomponenten machen’s möglich. Das spart Zeit und bares Geld, denn der Einbau ist im Handumdrehen erledigt. Beim „Balena Pool“ von Teichmeister, einer Symbiose aus biologischer Wasserreinigung und hochwertigem Fertigbecken, sind Material und Technik genau aufeinander abgestimmt und greifen reibungslos ineinander. Extras wie Beleuchtung oder Gegenstromanlagen unterstreichen die stilvolle Optik. Modernes Design und reine Natur sind bei diesen Pools in jeder Hinsicht perfekt vereint. Nicht zuletzt sorgt die Fertig-Filterzone samt dazugehörigem Pumpenschacht für wortwörtlich puren Badespaß – ohne Chlor oder Chemikalien: Das Wasser zirkuliert durch einen bepflanzten Bereich, wo es von verunreinigenden Schwebstoffen befreit wird. Zurück bleibt kristallklares Wasser – ausschließlich von Mutter Natur gereinigt.

Unter dem Markenzeichen TeichMeister bauen mehr als 100 handwerklich orientierte und besonders ausgebildete Garten- und Landschaftsgestalter in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien Garten- und Schwimmteiche der besonderen Art. Ohne Chlor und Chemie wird das Wasser wie in einem natürlichen See gereinigt. Initiiert wird der TeichMeister-Partnerverbund durch die Balena GmbH im baden-württembergischen Gemmingen. Einige 1.000 Schwimmteiche und Natur-Pools wurden nach dem TeichMeister-System europaweit bereits gebaut. Darunter viele öffentliche Anlagen in Hotelanlagen und auf Campingplätzen. Die Besonderheit des TeichMeister-Prinzips und damit auch die Basis des Erfolges liegt in der kleinen Filterzone, die lediglich rund 20% der Teichoberfläche in Anspruch nimmt und ohne weitere Klär- oder Absetzbecken auskommt. Somit sind auch auf kleineren Grundstücken funktionsfähige Natur-Pools ab 25 m2 möglich.