Thorn Lighting und der AFC Sunderland haben eine zweijährige Partnerschaft bekannt gegeben, im Zuge derer die innovative neue Altis Flutlichtanlage in das Stadium of Light von Sunderland Einzug halten wird.

Altis ist ein leistungsstarkes Entladungsflutlicht, das alle Anforderungen an die hochauflösende Übertragung von Sportveranstaltungen erfüllt. Die Installation wird zu Beginn der Premier-League-Saison 2014/15 abgeschlossen sein. „Die neue Anlage, die wir derzeit im Fußballstadion von Sunderland installieren, ist sehr sorgfältig unter Berücksichtigung der modernsten Technik konzipiert worden“, erklärt Noel Whiffin, Key Account Manager bei Thorn Lighting. „Altis beseitigt sichtbares Flimmern und bietet ein ausgezeichnetes Beleuchtungsniveau, das die Fußballübertragung in HD besser denn je macht. „Wir sind hoch erfreut, dass der AFC Sunderland unsere Altis Flutlichtanlage für das Stadium of Light ausgewählt hat, und freuen uns darauf, enge Kontakte zu einem der größten und geschichtsträchtigsten Fußballclubs Englands aufzubauen.“ Die neue Flutlichtanlage in Sunderland zeichnet sich durch die patentierte Altis®-Optik aus, einen Drehreflektor, der größere Effizienz und ein herausragendes Seherlebnis bietet. Die Altis-Optik reduziert Blendlicht und Lichtverschmutzung, während die neuesten zweiseitig gesockelten Kurzbogenlampen eine verbesserte Lichtausbeute, Farbwiedergabe und Farbtemperatur liefern. „Wir freuen uns, Thorn Lighting in der Sunderland-Familie begrüßen zu können“, so Gary Hutchinson, kaufmännischer Direktor des AFC Sunderland. „Thorn Lighting Limited ist der Branchenführer bei der Realisierung von Lichtlösungen für Outdoor-Sportstätten. Und die neue Anlage, die zurzeit im Stadium of Light entsteht, wird die Bedingungen für unsere Spieler und Fans verbessern. „Hinter uns liegt eine sehr positive Phase im Hinblick auf den Ausbau und die Weiterentwicklung unserer verschiedenen Partnerschaften, und unser Vertrag mit Thorn Lighting stellt für den Club einen weiteren Schritt voran dar.“