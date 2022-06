Eine Immobilie muß vielen Interessenten gefallen,

aber nur einer muß sich verlieben.

Die Zeiten und die Menschen haben sich geändert: Immobilienkäufer wollen diese sofort nutzen (turn-key-ready).Niemand will sich Arbeit kaufen. Ferienwohnungen z.B. sollen für den sofortigen Urlaub bereit sein.Viele Interessenten haben keine Zeit für eine aufwendige Suche nach der perfekten Immobilie.80% der Interessenten fehlt die Vorstellungskraft, was man aus einer Immobilie machen kann.Immobilienkäufer wollen ihre Zukunft/ihre Träume sehen, nicht die Vergangenheit der VorbesitzerDer erste Eindruck (1. Foto im Internet!) entscheidet, ob überhaupt jemand zur Besichtigung kommt.95% der Interessenten brauchen Fotos auf der Detailseite, um zu entscheiden, ob sie sich eine Immobilie überhaupt ansehen.80% schauen sich online-Exposés ohne entsprechendes Bildmaterial gar nicht erst an.Dabei ist die Qualität der Aufnahmen enorm wichtig.Nur repräsentative Räume kommen in die engere Wahl.Ich helfe Ihnen, Ihr Haus mit den Augen interessierter Käufer zu sehen.