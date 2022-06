Das Innenarchitektur Büro VonSchöngestalt befindet sich in Berlin Friedrichshain – direkt im Hochhaus an der Weberwiese – ein Haus mit großer Geschichte und ein Pilgerort für Architekturinteressierte. Ein Berliner Bezirk, der durch sein Vielfältiges Nebeneinander insperiert und sich immer wieder neu entdeckt. Als Innenarchitekt schätze ich diese Veränderung, die unterschiedlichen Charaktäre die hier aufeinandertreffen und die daraus entstehende Energie. Hier entwickele ich gemeinsam mit meinem Team Konzepte für Hotels, Gastronomie, Messen, Events und Privatobjekte – immer auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugenschnitten, um ein hohes Maß an Individualität und Identifikation zu erreichen.