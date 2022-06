Das COMMOD-Haus ist das erste Haus, das mitwächst. Das

flexible, ökologische und gesunde Modulhaus! Revolutionäres System trifft hohes Design! Beschreibung Das COMMOD-Haus ist das erste Haus, das mitwächst. Egal ob Heimbüro, Pflegebedarf oder Nachwuchs, man stellt sich einfach ein Modul dazu. So passt sich Ihr Haus perfekt an Ihre Bedürfnisse an und wenn die Kinder ausziehen, nehmen sie Ihr Zimmer gleich mit. Das COMMOD Haus ist ein leistbares Niedrigenergiehaus und besteht ausschließlich aus ökologischen Materialien für ein gesundes & gemütliches Wohnklima. Die Tragstruktur bildet ein Holzrahmensystem in individuellen Abmessungen. Dadurch ist es einfach transportierbar - die Dämmung besteht aus Zellulose.

Die Montage dauert nur wenige Stunden und ab Bestellung kann man schon nach nur 3 Monaten ins individuelle Traumhaus einziehen (sofern sämtliche Vorraussetzungen lt. unserer AGBs vorliegen).

Für mehr Infos über die COMMOD-Modulbauweise besuchen Sie unsere Homepage unter: www.commod-house.com oder kontaktieren Sie uns unter info@commod-house.com.