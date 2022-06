ÜBER ANTA

Lichtquellen – also Leuchten aller Art – sind die elementarsten Requisiten unserer Einrichtung. Leuchten sollten sich der Einrichtung anpassen, nicht umgekehrt. Das ist seit über 40 Jahren das Leitmotiv von ANTA, unserer kleinen und feinen Leuchten-Manufaktur. Wir sind stolz darauf, zu den besten europäischen Herstellern zu gehören. Was ist nun ANTA? Ein kleiner Fisch im Haifischbecken der ambitionierten Firmen, mit dem Etikett ‚designorientiert‘. Aber ein quicklebendiger und schillernder Fisch. Das Logo ist ein Entwurf von Günter Leuchtmann. Unser Ziel ist es, eines Tages eine Leuchte für alle, für die Bedürfnisse des Endverbrauchers, den Erfolg des Herstellers und Vertriebes, zum Ruhme des Designers auszuarbeiten: eine technisch Innovation im perfekt gestalteten Kleid.Was ist das Besondere an ANTA Leuchten? Schlicht: Gutes Licht, Form und Qualität. Sie werden von renommierten aber auch von talentierten Nachwuchs-Designern entworfen. Jede Leuchte aus der Kollektion spricht für sich. Bei ANTA werden die Entwürfe genau ausgesucht, langwieriges Tauziehen um Oberflächen und Farbstellung, sowie manchmal der Sitz einer Schraube auf den Millimeter genau, inbegriffen. Dann wird mit großer Sorgfalt bei ANTA produziert und vertrieben, und am Ende von Menschen gekauft, die Qualität zu schätzen wissen. Die Vielfalt kommt nicht zu kurz. Der Purist findet die adäquate Leuchte für seine Räume, wie auch jemand sein Modell entdeckt, der weniger strenge Formen bevorzugt.Durchaus aber haben die Leuchten dieser Kollektion etwas gemeinsam: Erstklassiges Design auf die sparsamste Form gebracht, wohltuendes Licht, edles Material, beste Verarbeitung und moderne Technik. Und noch eine wichtige Qualität: Eine ANTA Leuchte im Raum ist auch dann ein Schmuckstück, wenn sie tagsüber nicht leuchtet. Viele Gründe, sich diese Produkte genau anzusehen.