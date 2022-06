- Passt die feuerrote Wandfarbe wirklich zum Nußbaumparkett?

- Und sind die sonnengelben Bodenfliesen zur anthrazitfarbenen Designerküche

nicht doch zu ausgefallen?

- Wie werden wohl die Wandfliesen im künftigen Raum wirken?

Was sich früher erst nach getaner Handwerkerarbeit offenbarte, können Bauherren ab sofort vor dem ersten Spatenstich sehen und erleben. Dank moderner Computeranimation können Bauherren schon vor der Fertigstellung in ihr Traumobjekt einziehen. Selbst bereits vorhandene Möbel können in der Animation integriert und dargestellt werden. Egal ob Farben oder Materialien, zahllose Ausstattungsvarianten lassen Bauherren keine Wünsche offen. Parkettböden, Oberflächen und Wandfarben können zeitnah nach Lust und Laune ausprobiert werden.