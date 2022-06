Rainer Belitz, als unermüdlicher Motor der Firma Belitz GmbH & Co KG erweiterte ab dem Jahr 2003 das Sortiment um die Bereiche Sonderleuchten und LED LichtTechnologie für den Objektbereich. In vielen Objekten in Deutschland und Europa wurde unsere Licht Technologie "Made in Herne" eingesetzt. (siehe hierzu auch Referenzen)

Seit September 2010 erfolgte dann eine neue strategische Vertriebsausrichtung der Firma Belitz GmbH & Co KG. Mit Eintritt von Michael Hollain als Geschäftspartner erfolgte der Umbruch zu einer neuen Zielgruppe. Fortan stand und steht die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Elektrogroßhandel, dem Licht-und Leuchtenstudio und dem Lichtplaner im Vordergrund der Aktivitäten. Hiervon profitiert besonders der Lichttechnische- und Elektrogroßhandel, wenn es um Beschaffung oder Fertigung von kundenspezifischen Produkten geht.