1984 beginnt Tobias Grau als selbständiger Designer in Hamburg mit innenarchitektonischen Arbeiten für Büros kleinerer Firmen und von Modegeschäften. Für diese Einrichtungen entstehen eigene Entwürfe für Leuchten und Möbel, die auftragsbezogen realisiert werden. Aus dieser Arbeit entwickelt Tobias Grau seine erste seriell hergestellte Leuchtenkollektion, die er 1987 unter eigenem Namen vorstellt und anschließend, seit 1992 zusammen mit seiner Frau Franziska Grau, zu einer hochwertigen Leuchtenmarke ausbaut. Tobias Grau ist heute bekannt für hochwertige Leuchten im Wohn- und Bürobereich. Eine Symbiose aus Design, Material und Technik kennzeichnen die Produkte, die von Tobias Grau entworfen und im Team bis zur Serienreife entwickelt werden. Die Produkte wurden mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet. Der Firmensitz befindet sich am Stadtrand von Hamburg. Hier erfolgen die Entwicklung, die Endmontage, der Versand, Service und Vertrieb aller Produkte. Unterstützt durch ein umfangreiches, die Markenidentität darstellendes Shop-in-Shop System, erfolgt der Verkauf über ca. 800 exklusive Wohn-, Büro- und Leuchtenfachhandelshäuser in mehr als 50 Ländern. Darüberhinaus betreibt die Firma Tobias Grau 6 eigene Fachgeschäfte in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Stuttgart und München. Ein eigener Online Shop unter Beteiligung des Fachhandels steht dem Endverbraucher in Europa zur Verfügung. Seit 2002 wird das Leuchtenprogramm um Leuchten für den Projektbereich, insbesondere für die Bürobeleuchtung, ergänzt. 2008 wird die Kollektion um ein Schalter- und Steckdosenprogramm erweitert. In den letzten Jahren steht die Entwicklung neuer Leuchten mit LED Technik im Mittelpunkt. Nach zahlreichen neuen LED Leuchten für den Wohnbereich wird 2012 ein neues LED Bürobeleuchtungsprogramm fertiggestellt und auf den Markt gebracht. Unter der Leitung von Franziska Grau und Tobias Grau beschäftigt das Unternehmen heute 150 Mitarbeiter.