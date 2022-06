Einrichtungsberatung: Beratung in allen Fragen der Inneneinrichtung. Recherche, Bemusterung, 3D-Visualisierung, Individuelle Einrichtungskonzepte für Objekte, Immobilien und Privatwohnungen

Beratung und Umsetzung von Aus- und Umbauten: Beratung bei allen organisatorischen, technischen und gestalterischen Fragen. Abwicklung von Bauaufgaben in den Bereichen Innenarchitektur, Licht-

design, Interior Design und Möbeldesign mit einem Netzwerk kompetenter Firmen. Von der Reparatur technischer oder optische Mängel bis zum komplet-

ten Umbau oder Ausbau.

Innenarchitektur: Entwurf und Umsetzung von Interior Designs für Immobilien, Privatwohnungen und Objekte wie Restaurants, Läden,Bars, Hotels, Galerien usw.

Lichtdesign: Erstellung und Umsetzung von individuellen Lichtkonzepten, Design und Fertigung von Leuchten, Beratung für Beleuchtung.

Messebau: Entwurf und Umsetzung von Messeständen incl. Licht, Ton und Medientechnik.

Möbeldesign: Entwurf, Herstellung und Montage von mobilen und eingebauten Möbeln aus Holz, Stahl, Corian und Kunststoff.

Küchenplanung: Entwurf, Herstellung und Montage von individuellen Küchen und Einbauküchen.

Kompetenz: Philipp Walter, Dipl.-Ing. Architektur (UdK) + Team arbeiten seit 1996 in Berlin. Zahlreiche Projekte in Berlin, Hamburg und Frankfurt M. mit kompetenten Partnerfirmen in den Bereichen Meesebau, Trockenbau, Elektro, Sanitär, Statik, Tischlerei, Stahlbau und Kunststoffverarbeitung.