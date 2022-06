norman heimbrodt architekt

Viele planen Gebäude – wir planen Lebensräume

Ob Büro- oder Wohngebäude, Ladenlokal oder Kirche – wir bieten Architektur mit dem Plus an Lebensqualität. Bei unseren Planungen steht der Mensch im Mittelpunkt, mit seinen individuellen Bedürfnissen und Befindlichkeiten. Unsere Projekte realisieren wir nach baubiologischen Gesichtspunkten, unter Verwendung von ökologisch wertvollen, wohngesunden Materialien. Lebensräume sind für uns mehr als schön geschnittene Einheiten. Deshalb gehören auch die Innenarchitektur samt Licht-, Farb-, Akustikkonzept und die Planung von Hof-, Frei- und Gartenflächen zu unserem Portfolio. Dabei fließen auch Erkenntnisse aus der Geomantie und dem Feng Shui ein. Das Ziel: ein stimmiges Zusammenspiel von Innen und Außen, angepasst an Ihre individuellen Vorstellungen und Bedürfnisse.