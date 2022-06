Landschaft ist der Raum zwischen den Häusern, das offene Land zwischen den Städten. Landschaftsarchitekten nutzen diesen Zwischenraum um daraus ansprechende Freiräume zu gestalten.

Freiräume, die die Menschen zur Nutzung einladen - zu Spiel, Sport und Bewegung. Freiräume die Bühne sind, um zu sehen und gesehen zu werden. Freiräume die zum Verweilen und Erholen einladen. Freiräume in denen sich Grün und Natur entwickeln können, mit Raum für Wind, Wetter und freie Gedanken.



Landschaft in Stadt und Land wandelt sich ständig. Deshalb verstehen wir die Freiraumplanung als Prozess, offen und flexibel für Veränderungen.

Jeder Ort bringt einen neue Aufgabenstellung mit sich, die wir ganz individuell mit großem Engagement angehen.



Bürgerbeteiligung, Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit sind integrale Bestandteile unserer Arbeit. Die frühzeitige Information und der offene Austausch mit den Bürgern erleichtern die Planung und Realisierung von Prozessen. So entstehen Freiräume, die den Wünschen und Bedürfnissen der Bauherren, Anwohner und Nutzer entsprechen.



Schon während der Planung werden die Betrachter durch Modelle und Visualisierungen mit all ihren Sinnen angesprochen und an das Projekt herangeführt. Ergebnisse und Zwischenergebnisse von Planungen können wir auf Wunsch der Auftraggeber mittels Broschüren, Veröffentlichungen und ständig aktualisierten Internetangeboten zugänglich machen.