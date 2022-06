Als junges Schweizer Unternehmen haben wir uns auf die Herstellung von hochwertigen und langlebigen Lichtwerkzeugen für anspruchsvolle Lichtlösungen in der Architektur- und Verkaufsraumbeleuchtung spezialisiert.

Mit Durchschnittlichem geben wir uns nicht zufrieden und so sind wir ständig auf der Suche nach der besseren Alternative. Den Fokus setzen wir dabei auf die Themen Energieeffizienz, Sehkomfort und hohen Kundennutzen. Durch eine ansprechende Formgebung besitzen unsere Leuchten und Lichtsysteme eine eigene Persönlichkeit und integrieren sich trotzdem nahtlos in die zeitgenössische Architektur. An unserem Hauptsitz in Aarau, Schweiz – in den Räumen einer ehemaligen Bally-Schuhfabrik – entwickeln, konstruieren und fertigen wir in inspirierender und freundlicher Atmosphäre unsere hochwertigen Architekturleuchten. Mit dem Einsatz unseres Know Hows und der konsequenten Verwendung von hochwertigen Materialien, verbunden mit einer engen Zusammenarbeit mit namhaften Komponenten-Herstellern und Partnern, bürgen wir für eine hohe Funktionalität und Betriebssicherheit unserer Produkte. In all unseren Aktivitäten orientieren wir uns an den typischen Schweizer Tugenden wie Leistungsbereitschaft, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit. Alternus melior – Alteme – für Ihre bessere Alternative.