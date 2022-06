LED Beleuchtung ist die Beleuchtung der Zukunft. LED sind sparsam im Energieverbrauch, tragen positiv zur Reduzierung des CO² Ausstoßes bei und sind extrem langlebig. Neben diesen plausiblen wirtschaftlichen und umweltrelevanten Eigenschaften bietet die LED Technik vielfältige neue Möglichkeiten in Gestaltung und Lichtdesign.Die Abaled GmbH entwickelt, produziert und vertreibt professionelle LED Beleuchtungstechnik. Unsere langlebige Technik garantiert unseren Kunden Investitionssicherheit über Jahre hinaus. Wir bieten unseren Kunden 36 Monate Gewährleistung sowie 10 Jahre Nachliefergarantie auf unsere Produkte.Die Gründer der Abaled GmbH verfügen gemeinsam über 45 Jahre Erfahrung in LED Technik.Abaled steht für perfekte Lösungen in erstklassiger Qualität.