Moderne und Tradition verbinden sich in der Arbeit von Maler Block aus 27721 Ritterhude bei Bremen. Das 1912 gegründete Familienunternehmen führt Innungsmalermeister Erich Block bereits in der dritten Generation. Mit seinen Mitarbeitern hat er sich der dekorativen Innenraumgestaltung verschrieben. Ob nun innovative Kalk-, Marmor- oder Putztechniken, prachtvolle Stuckdekorationen oder internationale Wandbekleidungen – die Arbeiten werden immer zur vollsten Zufriedenheit des Kunden ausgeführt. Selbstverständlich gehören auch hochwertige Bodenbelagsarbeiten zum breiten Spektrum des Angebots. Maler Erich Block nimmt hauptsächlich Aufträge von Privatkunden an, die ihre Räume edel gestalten lassen wollen. Aber auch Gewerbetreibende gehören zu seinem Kundenstamm. Aktuelle Informationen bekommen Kunden auch auf der Facebookseite des Unternehmens.