Die Textilgestalterin Isabel Bürgin führt ein Einfrau-Unternehmen in Basel. Ihre Produkte lässt sie vorwiegend in kleinen Manufakturen mit sozialem Hintergrund herstellen und vertreibt sie selbst. Für ihre Kollektion entwickelt sie laufend neue Produkte. Ihr Anliegen ist es, Produkte zu gestalten, die unseren Zeitgeist mit den hervorragenden Eigenschaften traditioneller Materialien verbinden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Entwurf von Geweben wie z.B. Bodenteppichen und Wolldecken. Ihre Teppich-Kollektion umfasst aktuell sieben Standard-Qualitäten, die in individuellen Abmessungen und teilweise in bis zu 40 Farben erhältlich sind. Sämtliche Produkte aus Isabel Bürgins Kollektion werden in der Schweiz in höchster Qualität hergestellt. Die Nähe der Entwicklungsstätte zur Produktion erlaubt ein hohes Mass an Individualität im Produkt und einen exklusiven Service für den Kunden.