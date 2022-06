Die Firma Atelier Winter & Partner hat ihren Sitz in Übersee, Prien am Chiemsee und in München. Das Unternehmen wurde im Jahr 1986 gegründet und hat sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Leuchten und Lampenschirmen für den Wohn- und Objektbereich spezialisiert. Mit unseren Partnern können wir Ihnen von kompletten Raum- und Farbkonzepten, Koordination aller Handwerksleistungen bis zur Fertigstellung und Lieferung kompletter Inneneinrichtungen erstellen. Auf unserer Internetseiten stellt Atelier Winter das Unternehmen und unsere Partner ausführlich vor und zeigt eine große Auswahl seiner individuellen und hochwertigen Produkte und Projekte. Die hochwertigen Kollektionen von Signature Home Kollektion, Mambo, Thai Natura und andere werden überwiegend in Deutschlan und weiteren europäischen Länder rein handwerklich gefertigt. Wir sind in der Lage auf fast jeden Kundenwusch ein entsprechendes Angebot zu machen von der Planung durch eine Innenarchitektin bis hin zu asgefallenen Projekten.

Werkstatt für Leuchten und Lampenschirme in Übersee, Stoffladen in Prien und Kolektionen Signature, Mambo, Thai Nature und andere in München-Grünwald Showroom.

Unsere Kontakte:

ATELIER WINTER

Feldwieserstr.116

83236 Übersee

Telefon +49 (0) 8642 5978010

E-Mail: info@atelier-winter.de





SIGNATURE HOME GmbH

Südliche Münchner Straße 8a

82031 Grünwald

Deutschland

Telefon +49(0).89.6415595

E-Mail victor.adeola@singnature-gmbh.com





Stoffhaus [Atelier für Inneneinrichtung]

Postweg 4b

83209 Prien am Chiemsee

Telefon: 08051/970893

E-Mail: info@stoff-haus.de