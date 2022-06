Das Architekturbüro mit Sitz in Wien besteht seit 1998. Jakob Dunkl, Gerd Erhartt und Peter Sapp arbeiten mit einem Team von rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Leitmotiv definiert querkraft „den Menschen Raum geben“ und formuliert damit das permanente Streben nach Großzügigkeit in der räumlichen Gestaltung sowie nach Freiheit zur Entfaltung für die Nutzer.

querkraft arbeitet zurzeit an einer großen Bildungseinrichtung für Kinder von null bis zehn Jahren in Wien, an verschiedenen Wohnbauten (unter anderem an zwei Hochhäusern in Wien und einem Projekt in Paris) am Unternehmensgebäude der Firma Hoerbiger in Wien-Aspern, an der Erweiterung ihres mittlerweile denkmalgeschützten Kunstmuseums in Kärnten sowie am Museum für konkrete Kunst und Design, Ingolstadt.

Zu den zahlreichen Auszeichnungen ist 2013 der Staatspreis „Architektur & Nachhaltigkeit“ hinzugekommen.