Ebbecke - excellent einrichten

Die erste Adresse für hochwertige ganzheitliche Küchen- und Einrichtungen sowie Tischlerarbeiten in Göttingen. Wir vereinen brillante Planung, handwerklich perfekte Umsetzung und den „Alles aus einer Hand Service“. Wir wollen für Sie Dinge entwickeln und herstellen, die im alltäglichen Gebrauch funktionieren, zugleich aber auch schön und ästhetisch sind. Genießen Sie die eigenen vier Wände und tanken Sie ganz entspannt neue Energie auf. Oder laden Sie Gäste ein und teilen Sie diese Genuss-Momente mit Menschen, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Wir unterstützen Sie dabei und machen mit Ihnen gemeinsam Ihr zu Hause zu etwas ganz Besonderem. Mit unserer Kreativität und Ihren Ansätzen haben wir gemeinsam alle Möglichkeiten. Wir haben uns im Laufe der letzten Jahre etwas vergrößert um unseren Kunden noch mehr bieten zu können. Durch den Umzug in das Geno Göttingen und die Namensänderung von Tischlerei Grube GmbH in Ebbecke GmbH, sind wir nun am Ziel. In unserer 140qm Ausstellung können wir Ihnen unser komplettes Angebot näher bringen und mit Ihnen gemeinsam in der Ideenwerkstatt Materialkollagen & Details für Ihre Wohnträume entwickeln. Es ist uns möglich alles aus einer Hand umzusetzen, das beinhaltet auch die Fliesen und Malerarbeiten. „Wir”, das komplette Team der Ebbecke GmbH, sind alle samt mit unserer gesamten Überzeugung und Begeisterung für unsere wertschätzenden Kunden am Werk. Damit wir auch in Zukunft weiter auf ein tolles kompetentes Team setzen können, wird bei uns die Ausbildung groß geschrieben. Momentan werden in unserem Familienbetrieb zwei Azubis zu Profis ausgebildet. Gerne beweisen Wir auch Ihnen was alles in uns steckt!

Erfahren Sie mehr über Ebbecke - excellent einrichten: www.ebbecke.ag